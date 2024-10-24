Shamrock Rovers Konferans Ligi'nde umutlarını sürdürdü

Shamrock Rovers, UEFA Konferans Ligi'nde Larne'yi 4-1 mağlup ederek başarılı bir performans sergiledi. Bu karşılaşma, İrlanda Premiership ve İrlanda Ligi'nin şampiyonlarını bir araya getirirken, iki ligin rekabetçi düzeyde karşılaştığı ilk anı oldu. Önceki rekabetçi buluşma ise sekiz yıl önce Cork'un Linfield'i mağlup ettiği Avrupa Ligi eleme turlarında gerçekleşmişti.

Karşılaşma, Rovers'ın hızlı bir başlangıç yapmasıyla başladı. İki dakikada Graham Burke’ün asistinde Josh Honohan'ın golüyle öne geçtiler. Ardından, 24. dakikada Burke’ün yarattığı fırsatı Johnny Kenny değerlendirdi ve farkı ikiye çıkardı. Rovers, ilk yarıda 3-0 öne geçerek rakibine üstünlük sağladı.

İkinci yarıda Chris Gallagher, Larne için bir gol atarak durumu 3-1 yaptı. Ancak Rovers, Graham Burke’ün 51. dakikada attığı golle tekrar üstünlüğünü artırdı. Burke, oyunun başından itibaren etkileyici bir performans sergileyerek, 2018 yılında İrlanda Cumhuriyeti için üç kez milli takımda görev yapmıştı.

Maçın son 20 dakikasında oyun temposu düştü. Ancak Rovers, 4 puanla yeni formatta ilerleme şansı elde etti. Şu anda lider Shelbourne'un sadece iki puan gerisindeler ve şampiyonluk mücadelesine odaklanmaya devam ediyorlar.