Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in sakatlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD'de sol kasın tendonundan ameliyat olan yıldız oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Kaptanımız Shane Larkin’in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun bu ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."