Sharon Stone yıllara meydan okudu. Son paylaşımı Vay Be dedirtti

Stone, Instagram'da paylaştığı yeni videoda, kahverengi ipli bir bikini, siyah güneş gözlüğü ve ayak bileği ağırlıklarıyla sudan yavaşça çıkarken kameraya gülümsüyordu. Yanında ise köpeği Bandit vardı.

Stone, paylaşımına "@therealbobodenkirk ile NOBODY 2'yi çekmeden önce antrenörüm @kristinemarie_18 ile son çalışmamı tamamladım. Çok heyecanlıyım ❤️" notunu ekledi.

Arkadaşı Melanie Griffith, "Harika görünüyorsun, arkadaşım! ????????????" diye yorum yaparken, ünlü moda tasarımcısı Vera Wang ise "EVET. O YÜRÜYÜŞ..." şeklinde bir yorum bıraktı.

Stone ayrıca bu videoyu Instagram hikayelerinde, aynı açıklama ile bir kez daha paylaştı. Video, 2021 yapımı ve Bob Odenkirk'ün başrol oynadığı Nobody filmine gönderme yapıyordu ki Vera Wang'ın yaptığı "O yürüyüş" yorumunda da atıfta bulunan da oydu.

Formda vücudunu sergilemek Stone için yeni değil. Temmuz ayında, resim yaparken üstsüz olduğu bir fotoğrafını paylaşmıştı. O fotoğrafta, turkuaz bir bikini altı ve kolye takarak, canlı renklere sahip bir tabloyu boyarken "Bazen havuzdan çıkıp resim yapmam gerekiyor" diye yazmıştı.