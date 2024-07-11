SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek ECAC Başkan Yardımcısı oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek ECAC Başkan Yardımcısı oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Başkan Yardımcılığına seçildi.

Kemal Yüksek ECAC Başkan Yardımcısı oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) bildirdiğine göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kurucu üyelerin katıldığı ECAC'ın 42. Genel Kurulu, 9-10 Temmuz tarihlerinde Strazburg'da, Avrupa Birliği Parlamentosu binasında yapıldı. Genel Kurul'a Türkiye adına SHGM Genel Müdürü Yüksek'in liderliğindeki bir heyet katıldı. Toplantıda, ECAC'ın önceki dönem faaliyetleri üzerine hazırlanan raporlar gözden geçirildi ve kurumun gelecek üç yıl için çalışma programı, bütçesi ve alınan kararlar onaylandı.

Ayrıca ECAC Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Koordinasyon Komitesi üyeleri seçildi. SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, üç yıllığına ECAC Başkan Yardımcılığına seçilirken, Yüksek'in ECAC Koordinasyon Komitesi'ndeki görev süresi de üç yıl daha uzatıldı.

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