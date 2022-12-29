İnternet fenomeni köpek lösemiye yakalandı

Sosyal medyada viral olan 'doge' caps'ine ilham veren Shiba Inu köpeğin sahibi, köpeğinin lösemiye yakalandığını duyurdu.

Dış haberlerde yer alan bilgilere göre, Kabosu'nun Noel'den hemen önce yemek yemeyi bıraktığını söyleyen Sato, köpeğine lösemi ve akut kolanjiyohepatitten teşhisi konulduğunu belirtti. Sato, antibiyotik kullanmaya başlayan Kabosu'nun, eskiye göre 'daha yavaş hareket ettiğini' söyledi.

2010'dan bu yana internette milyonlarca kullanıcının 'meme'lerine konu oldu. Kabosu, daha sonra 2013 yılında Dogecoin kripto para biriminin yaratılmasına ilham verdi.