Show TV ve Habertürk'ün ipini "Gri liste" çekti! Gizli toplantıdan baskın kararı çıktı...

Usta gazeteci Mustafa Balbay, bugünkü köşe yazısında Can Holding operasyonuna ilişkin Ankara’daki kulis bilgilerini paylaştı. Balbay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, ABD’nin karapara ve kaçakçılıkla ilgili birimlerinin baskısı nedeniyle operasyonda belirleyici rol oynadığını kaleme aldı.

“GRİ LİSTE” SÜRECİNE NEDEN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDILAR"

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay ise bugünkü köşe yazısında Can Holding operasyonuna yönelik Ankara'daki değerlendirmeleri kaleme aldı. Balbay, operasyonda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düğmeye basılmasında önemli etken olduğunu öne sürdü. Balbay, Ankara kulislerinde aldığı bilgide, şunları dile getirdi:

“Şimşek’i zorlayan nedenlerin başında ABD’de karapara ve kaçakçılıkla ilgili birimlerin bastırması geliyordu. Bu kuruluşlar uluslararası boyuta ulaşan, milyar dolarlarla ifade edilen döngünün Türkiye’yi zorlayacağı, geçmişte iki kez yaşanan “gri liste” sürecine neden olabileceği konusunda uyardılar. İktidar yelpazesi içinde operasyona soğuk bakanlar oldu. Şimşek ısrar etti. - Can Holding’in medya ve eğitimde de olma süreci bir yıllık zaman dilimine karşılık geliyor. Bunun gerçekleşebilmesi için başta Rekabet Kurumu olmak üzere resmi izinler gerekiyor. Bunlar da üç ay kadar sürdü. Sonuçta izin verildi”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde medya devleri Habertürk, Show TV ve Blomberg HT’nin sahibi Can Holding’e operasyon gerçekleştirildi. Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konulmuştu. “Suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla operasyon yapılmıştı. 5 isim gözaltına alınırken, Holding patronları ise kayıplarda olduğu belirtiliyor. Son olara yönetimde yer alan Kenan Tekdağ, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.