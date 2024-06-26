Shrek 5 geliyor

Eddie Murphy, serinin son filmi Shrek Forever After'ın yayınlanmasından 13 yıl sonra gelmesi beklenen beşinci Shrek filminin kayıtlarına başladı.
Geçen yıl Shrek 5'in yapım aşamasında olduğu ve orijinal oyuncular Murphy, Mike Myers ve Cameron Diaz'ın geri döndüğü bildirilmişti.
Ancak şu ana kadar hiçbir şey doğrulanmadı.
Shrek'in (Myers) arkadaşı Eşek’in sesi olan Murphy, yeni röportajında, “Shrek 5’i aylar önce yapmaya başladık” dedi.
“İlk perdeyi kaydettim, bu sene yapacağız, bitireceğiz” diyen Murphy, “Shrek çıkıyor ve Eşek kendi filmini çekecek. Eşek'i de yapacağız. Yani bir Shrek yapacağız ve bir Eşek filmi yapacağız” ifadelerini kullandı.
Shrek, krallıklarının prensesini (Diaz) kurtarmak için konuşan eşek ile iş birliği yapan huysuz canavar Shrek'in maceralarını konu alıyor.
İlk filmi 2001’de izleyiciyle buluşan Shrek, 2004'te Shrek 2 devam filmiyle geri döndü, ardından 2007'de Üçüncü Shrek ve 2010'da Shrek Forever After geldi.