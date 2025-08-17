Shuaa Capital’den büyük atılım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai borsasında işlem gören Shuaa Capital, finansal hizmetler alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, yatırım bankacılığı platformunu yeniden aktif hâle getirerek hem butik hem de geleneksel yatırım bankacılığı hizmetlerini sunmayı planlıyor. Ayrıca, sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia odaklı satış ve işlem platformu da yatırımcılara açılacak.

BEŞ YILLIK BÜYÜME STRATEJİSİ

Şirket yönetimi, önümüzdeki beş yıl için büyüme ve değer yaratma odaklı kapsamlı bir plan hazırlıyor. Bu plan, operasyonel yapıyı sadeleştirerek maliyet verimliliğini artırmayı ve şirketin kâr marjlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Shuaa Capital’in bu stratejisi, şirketin sermaye optimizasyonu politikası ile destekleniyor.

FİNANSAL PERFORMANSTA POZİTİF DÖNÜŞ

2025’in ikinci çeyreğinde 19 milyon Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (yaklaşık 5,2 milyon dolar) net kâr açıklayan Shuaa, böylece ikinci çeyrek üst üste kârlı dönemi geride bırakmış oldu. 2025’in ilk yarısında ise 214 milyon dirhem kâr elde edilirken, 2024’ün aynı döneminde şirket 117 milyon dirhem zarar yaşamıştı.

KÂR ARTIŞI VE SERMAYE DURUMU

Finansal performanstaki yükseliş, şirketin sermaye optimizasyonu stratejisi ile desteklendi. Ancak, 2025 sonunda biriken zararlar 888 milyon dirheme ulaşmış durumda ve bu rakam sermayenin %24,26’sına denk geliyor. Shuaa Capital’in atacağı adımlar, hem kârlılığın sürdürülebilirliği hem de yatırımcı güveni açısından yakından izlenecek.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Körfez bölgesindeki finansal gelişmeler, Türk yatırımcılar için de önemli fırsatlar sunuyor. Shuaa Capital'in yeni fonları ve yatırım bankacılığı platformundaki yenilikler, bölgedeki finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlıyor. Türk yatırımcılar, bu gelişmeleri takip ederek Körfez piyasalarındaki potansiyel fırsatları değerlendirebilirler.