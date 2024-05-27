Şi: Çin'in mali düzenlemelere ihtiyacı var

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, hesap verebilirliğe yönelik yeni kuralları gözden geçirmek amacıyla bir Politbüro toplantısına başkanlık ederken, ülkenin mali düzenleyicilerinin ve yerel yönetimlerinin riskleri ortadan kaldırma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Şi, 24 üyeli karar alma organına, yeni kuralların Komünist Partinin finans sektöründeki liderliğini kuvvetlendireceğini belirtti. Diğer yandan, Şi, ilgili amacın, mali riskleri önlemek ve etkisiz hale getirmek için mali denetim gerçekleştirirken her düzeydeki yetkililerin siyasi performans hakkında doğru görüşler oluşturmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Çin'in politika yapıcıları marttaki yıllık yasama toplantılarında finansal risklere ve "gizli tehlikelere" karşı daha derin önlemler alma sözü vermişlerdi. Ayrıca Başbakan Li Qiang, emlak sektörü, yerel yönetim borçları, küçük ve orta ölçekli finans kurumlarındaki risklere vurgu yapmıştı.