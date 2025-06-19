Şi Cinping: Ateşkes acil öncelik olmalı

Çin ve Rusya liderleri, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin karşısında İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun güç yoluyla çözülmesine karşı olduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Ateşkes acil öncelik olmalı. Güç kullanımı uluslararası anlaşmazlıkların çözümünün doğru yolu değildir" ifadelerini kullandı.

Saldırılardan zarar görebilecek sivillerin hayatının korunmasının önemine işaret eden Şi, Çin'in Orta Doğu'da barışın yeniden tesis edilmesi için tüm taraflarla iletişim ve eşgüdümü sürdürerek yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

"NÜKLEER MESELE SİYASİ VE DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMELİ"

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin güç kullanımıyla değil, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade ettiği hatırlatıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail-Filistin gerilimi nedeniyle Orta Doğu'daki durumun gergin ve hassas olduğunu ve kontrolden çıkma riski taşıdığına dikkati çekerek, "Çin, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olarak bir ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya güç kullanımı tehdidine karşıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes için uygun koşullar yaratılarak diyalog ve müzakereye dönüşün sağlanması, durumun uçuruma sürüklenmesinin ve daha büyük bir felaketi tetiklemesinin önlenmesinin gerektiğine işaret eden Sözcü Guo, ABD'ye üstü örtülü çağrı yaparak, "Uluslararası toplum, özellikle de etki sahibi ülke, adil bir pozisyon benimsemeli ve sorumlu davranmalı" dedi.

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