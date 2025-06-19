Orta Doğu'da endişelendiren gelişmeler: İsrail, İran, Suriye üçgeninde neler oluyor?

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken, bölgedeki aktörler arasındaki hassas denge giderek kırılgan bir hal alıyor. Son gelen haberler, İran'ın ABD askeri üslerine karşı olası bir saldırı hazırlığında olduğunu ortaya koyuyor. New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Başkan Trump'ın İsrail'in İran ile olan savaşına müdahil olması durumunda Tahran'ın bu adımı atabileceği belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki çatışma riskini ciddi şekilde artırıyor.

İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ VE İSRAİL'İN SAVUNMASI

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) analistleri, İran'ın son füze saldırılarının, Ekim 2024'teki İsrail'e yönelik saldırısına kıyasla çok daha küçük çaplı olduğunu belirtiyor. ISW'nin değerlendirmesinde, "İran'ın son çatışmadaki füze salvosu, Ekim 2024'teki İsrail'e yönelik saldırısındaki salvosuna kıyasla çok daha küçük" ifadeleri yer aldı. Bu durum, İsrail'in füze fırlatıcılarına karşı gerçekleştirdiği operasyonların önemli ölçüde etkili olduğunu gösteriyor.

ISW, Ekim 2024'te İran'ın iki dalga halinde yaklaşık 200 balistik füze fırlattığını, 16 Haziran'da ise her salvoda 30 ila 40 füze kullandığını bildiriyor. Ayrıca, 17 Haziran'da en büyük salvoda 20, en küçük salvoda ise iki füze kullanıldığı kaydediliyor. Bu veriler, İsrail'in hava savunma sistemlerinin ve karşı saldırılarının İran'ın füze kapasitesini sınırlamada başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ VE DEAŞ TEHDİDİ

Bölgedeki bir diğer önemli gelişme ise ABD askeri güçlerinin Suriye'den çekilmesi. Reuters'ın Salı günü bildirdiğine göre, ABD ordusu Suriye'deki iki üssünden daha çekildi. Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan El-Vazir ve Tel Baydar üslerinden çekilen ABD birlikleriyle birlikte, Trump göreve geldiğinden bu yana Suriye'de terk edilen üs sayısı dörde yükseldi.

Bu çekilmenin güvenlik açısından ciddi sonuçları olduğu ifade ediliyor. Reuters'a konuşan bazı Kürt yetkililer, DEAŞ militanlarının, daha önce kapatılan ve bir zamanlar örgütün kalesi olan Deyrizor ve Rakka şehirleri yakınındaki ABD üslerinin çevresinde daha açık bir şekilde hareket etmeye başladığını bildirdi. Bu durum, bölgede DEAŞ'ın yeniden güç kazanma potansiyeli taşıdığı endişelerini artırıyor ve bölgenin istikrarını tehdit ediyor.

BÖLGEYE TAKVİYE GÜÇLER SEVK EDİLİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ortasında, ABD'nin bölgeye daha fazla askeri varlık sevk ettiği gözlemleniyor. Haaretz gazetesi muhabiri Avi Scharf gibi açık kaynak takipçileri, Çarşamba günü erken saatlerde sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Scharf, birkaç C-17 kargo uçağının hareketini tespit etti ve F-22 ve F-16 savaş uçaklarının olası geçişleri hakkında spekülasyonlarda bulundu. Bu askeri hareketlilik, ABD'nin bölgedeki varlığını güçlendirme ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olma çabası olarak yorumlanıyor.

Bölgedeki bu tırmanışın kısa vadede nasıl bir seyre döneceği belirsizliğini korurken, uluslararası toplumun tüm tarafları itidale davet etmesi ve diplomatik çözümler için baskı yapması hayati önem taşıyor.