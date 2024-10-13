Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi? Şaşırtan iddia...

Kaynak: Haber Merkezi
Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi? Şaşırtan iddia...

Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve iş insanı Emir Sarıgül’ün ilişkisinin devam ettiği ve bir yıl önce evlendikleri iddia edildi.

Şarkıcı Sibel Can ve İş insanı Emir Sarıgül’ün evlendikleri iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Pınar Eliçe, Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün evli olduklarını iddia etti.

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Pınar Eliçe konuşmasında "Bundan yaklaşık 1 yıl önce cemiyet hayatında bir arkadaş grubumda bir dedikodu vardı; Emir Sarıgül ve Sibel Can aşkını hepimiz biliyoruz onlar bunu gözümüze sokmadı. 1 yıl önce evlendikleri söyleniyordu... Büyük bir ihtimalle Güney Fransa'da, eğer ki böyle bir evlilik söz konusuysa zaten 1 yıldır..." dedi.

Pınar Eliçe Sibel Can'ın parmağındaki yüzüğe de dikkat çekti.

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