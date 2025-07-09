Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara fena yakalandı! Evliliği yalanlamışlardı

Habertürk’te yer alan habere göre, aşklarını gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili Fransa Rivierası tatili dönüşünde Nice Havaalanı'nda kameralara yakalandı.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün evlendiği ileri sürülmüştü. İddiaları yalanlayan ikili kameralarından kaçamadı.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Sibel Can ile Emir Sarıgül Fransa Rivierası tatili dönüşünde Nice Havaalanı'nda kameralara yakalandı.

Sesiyle gönülleri fetheden Sibel Can ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

“Padişah”, “Kanasın”, “Çakmak Çakmak”, “Benim Adım Aşk” ve “Sevdan Olmasa” gibi şarkılarıyla kalplere de taht kuran Sibel Can özel hayatıyla da magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

Genç yaşta Hakan Ural ile yaptığı evlilikten iki çocuğu bulunan ünlü ismin aşk hayatı hayli bir çalkantılı. Ural’dan sonra bir dönem Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can'ın özel hayatı merak konusu oluyor.

Sibel Can'ın adı son zamanlarda Emir Sarıgül ile anılıyor. Sibel Can Fransa Rivierası’na yaptığı kaçamak tatilden dönerken, Emir Sarıgül ile birlikte Nice Havaalanı’nda görüntülendi.