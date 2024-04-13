Sibel Can'a gizli hayranı sahnede beşibiryerde hediye etti

Kaynak: Habertürk
Sibel Can'a gizli hayranı sahnede beşibiryerde hediye etti
Ramazan Bayramı'nın üçüncü akşamında Sibel Can ve Bengü konser verdi. Sibel Can, bir hayranından değerli bir beşibiryerde takı hediyesi aldı, Bengüyse sahnede çocuklarına yer verdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü sanatçı Sibeli Can dikkat çekici bir dekolteye sahip elbisesiyle sahneye adım attı.

Sibel Can'a sürpriz bir hediye, bir iş adamı hayranından geldi.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gecesinde, ünlü sanatçılar Sibel Can ve Bengü müzikseverler için sahne aldı.

Sibel Can, takdirini gösteren bir hayranından nadide bir beşibiryerde takı seti armağanı alırken, Bengü ise performansı sırasında sahneyi çocuklarıyla paylaştı.

Adını açıklamak istemeyen bu hayran, şarkıcıya paha biçilemez bir beşibiryerde armağan etti.

87 bin TL değerindeki bu nazik jest karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk duyan Can, bu düşünceli hediye için hayranına minnettarlığını ifade etti.

Kırmızı kurdele ile süslenmiş beşibiryerdeyi takarak, hayranının bu cömert jestine karşılık verdi.

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