Siber dolandırıcılık için dikkat. Polis noter noter gezip uyarı yaptı

Artan dolandırıcılık vakalarına karşı polis ekipleri özellikle noter noter gezip vatandaşları işlem yapmadan önce uyarıyor.

KAYNAK: İHA
Siber dolandırıcılık için dikkat. Polis noter noter gezip uyarı yaptı


Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafta içi oto galericileri ve noterleri tek tek gezerek internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Polis internet üzerinden en fazla yapılan dolandırıcılığın ünlü alışveriş sitelerin taklit edilerek olduğunu bu nedenle alışveriş yapılan sitelerin güvenli olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesini istedi.

Ayrıca yeni bir dolandırıcılık sisteminin de indirilen ücretsiz programlar üzerinden olduğunu söyledi. Polis sahte program indirildiği zaman telefonundaki bütün bilgileri karşı tarafın ele geçirdiği uyarısında bulundu. P

olis ayrıca mesaj yoluyla gelen linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini bu yöntemle de telefondaki bilgelerin ele geçirildiğini aktardı. Polis ayrıca noter ve galericiler sitesinde broşür dağıtıp, halkın görebileceği yerlere uyarı afişleri astı.

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