Siber güvenliğin ‘yıldızları’ aranıyor

Yarışmaya katılmak için son tarih 8 Mart. Online olarak gerçekleştirilecek yarışmaya dünyanın her yerinden başvuru yapılabilir. Yarışma 8 Mart saat 18.00’de başlayacak. Yarışmaya her yaştan kişi “www.siberyildiz.com” sitesinden kaydolarak katılabilir.

KATILMAK İÇİN CEP TELEFONU VE E-POSTA DOĞRULAMASI YETERLİ

Yarışmacılar tek başlarına veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde yarışabilir. Katılmak için cep telefonu ve e-posta doğrulaması dışında bir koşul yok. Önceki yıllarda dünyanın dört bir yanından 20 bini aşkın kişinin katıldığı yarışmada bu yıl da rekor seviyede ilgi bekleniyor. Web sitesindeki bilgilere göre, yarışmada ilk 100’e girenler Siber Talimhane’ye davet edilecek.

Yarışma sonunda bilgi ve becerileri ölçülen yarışmacılardan bazıları mezuniyet veya iş deneyimi şartı olmadan USOM’da çalışma fırsatı bulacak. Ayrıca siber güvenliğe gönüllü olarak destek verecek kişiler de tespit edilecek ve onlar için platformlar, eğitimler ve kamplar düzenlenecek.

USOM 7/24 HİZMET VERİYOR

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde çalışan USOM, ülkenin siber güvenliğini korumak için siber ortamdaki tehditleri izliyor, olası saldırı ve olaylara karşı önlem alıyor ve ilgili kurum ve kişilerle bilgi paylaşıyor.

Merkez, siber ortamdaki tehditlere ilişkin ihbarları inceleyerek, tehditleri ortadan kaldırmak veya etkisini azaltmak için kamu ve özel sektörle iş birliği yapıyor. Merkez, bu görevi 7 gün 24 saat sürdürüyor.