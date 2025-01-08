Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Siber Güvenlik Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu. Başkanlığın kurulmasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Yayımlanan kararnameyle birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'na 135 kişilik yeni kadro ihdas edildi. Başkanlığın görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

Siber güvenlik politikalarını oluşturmak: Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek. Ayrıca, eylem planları hazırlayarak, mevzuat çalışmalarını yürütüp, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmekle sorumlu olacak.

Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları: Siber güvenlik konusunda toplumda farkındalık yaratmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Siber güvenlik projeleri: Başkanlık, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirecek.

İşbirliği çalışmalarını güçlendirmek: Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında siber güvenlik alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi: Siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi olabilmesi için çalışmalar yapılacak.

Ar-Ge ve teknoloji transferi: Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge çalışmaları yapılacak ve teknoloji transferi sağlanacak.

Tatbikat ve etkinliklere katılım: Siber güvenlikle ilgili yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılım teşvik edilecek.

Zafiyet tespiti: Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Kritik alanlara odaklanma: Siber güvenlik kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi amacıyla öncelikli siber güvenlik alanları belirlenecek.

Acil durum ve kriz yönetimi: Başkanlık, siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak ve bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kuracak.