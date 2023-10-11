Siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli Balıkersir ve İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnternet üzerindeki iletişim programı WhatsApp üzerinden "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve nitelikli dolandırıcılık” suçundan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet laptop, 4 adet hard disk, 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw050160-02.jpg

aw050160-03.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı Gündem
Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı
Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi Magazin
Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı Gündem
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
Haraç almak için geldi dayağı yiyince silahını peş peşe ateşledi Gündem
Haraç almak için geldi dayağı yiyince silahını peş peşe ateşledi
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a gitti Spor
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a gitti
TBMM'de HAMAS sloganları Siyaset
TBMM'de HAMAS sloganları