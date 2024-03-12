Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek maksadıyla örgüt kuranlara yönelik 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik MASAK ile koordineli Sibergöz-24 operasyonları gerçekleştiğini duyurdu.
Operasyonlar, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda çok miktarda TL ve döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 139 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." İfadelerine yer verdi.
İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ATM'lerden QR kod ve telefon bankacılığı sistemi ile yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği öğrenildi.
Yapılan çalışmalar neticesidne suçtan elde edilen geliri kripto varlık hizmet sağlayıcılarla yurt dışına çıkartarak akladığı ve hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise "Egebet" isimli referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısıyla, paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatan ve 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde bulunduğu tespit edilen 51 şüpheli ise gözaltına alındı.
Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 18 şüphelinin, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin ettikleri, hesapların kontrollerini sağlayarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferi yaptıkları, suçtan elde edilen geliri kripto varlıkları kullanarak akladıkları ve hesaplarında yaklaşık 50 milyon TL işlem hacmi bulunduğu saptandı.

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