Sibirya soğukları bodoslama üzerimize geliyor! Uzman isim görüntüyü paylaşıp uyardı

İstanbul’a Arnavutköy’den giriş yapan yeni soğuk hava sistemi etkisini göstermeye başladı. AFAD ve Meteoroloji Cuma gününü işaret etmişti. Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu da Türkiye’nin omega blokajı ile 21 Şubat Cuma günü çok derin bir izobarik oluk etkisine gireceğini belirterek, “Orta Avrupa yüksek sıcaklık biz ise düşük sıcaklık rekorları kırabiliriz. Soğuk hava ekspres tren gibi hiç bir yere uğramadan doğrudan üzerimize geliyor. Tam bir Sibirya Ekspresi!” dedi.

SİBİRYA ÜZERİNDEN GELDİ

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. Arnavutköy ve Başakşehir’de etkisini gösteren kar yağışları aniden yolları beyazlattığı kameralara yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerinde sıcaklıkların hızla düşeceği ve 8-12 derece arasında bir azalma yaşanacağını belirtmişti. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının İstanbul'u felç etmesi de bekleniyor. Özellikle bugün başlayacak olan kar yağışının, Cuma ve Cumartesi günü şiddetini artırması tahmin ediliyor. İstanbul için AFAD, 40 cm kar kalınlığı uyarısında bulundu.

“SOĞUK HAVA EKSPRES TREN GİBİ HİÇ BİR YERE UĞRAMADAN DOĞRUDAN ÜZERİMİZE GELİYOR”

Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise beklenen kar yağışı için bir harita paylaşarak, ‘Sibirya Ekspresi’ uyarısında bulundu. Kadıoğlu, “Yine mi abartılıyor diye bir baktım. Evet omega blokajı ile 21 Şubat Cuma günü çok derin bir izobarik oluk etkisine gireceğiz. Orta Avrupa yüksek sıcaklık biz ise düşük sıcaklık rekorları kırabiliriz. Soğuk hava ekspres tren gibi hiç bir yere uğramadan doğrudan üzerimize geliyor. Tam bir Sibirya Ekspresi! Rüzgar çok kuru ve soğuk havayı Ukrayna üzerinden Karadenizi geçip Türkiyenin kuzey kıyılarına taşırken deniz etkili kara ve sürpriz miktarlara neden olabilir. Bu omega blokajı beklendiği gibi 3-4 gün içinde zayıflamazsa güzel bir kar tatili yapabiliriz. Küresel ısınmaya hayır, kar tatilimizi geri istiyoruz!” dedi.