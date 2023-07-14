Sıcak çarpması hastalıkları tetikliyor. Bu şikâyetler başladıysa dikkat

Uz. Dr. Berna Öztürk, önümüzdeki günlerde zaman zaman 40 dereceyi bulacak hava sıcaklıklarının, sıcak çarpmasına yol açabileceğini ve beraberinde ciddi rahatsızlıkların yaşanabileceğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

Sıcak çarpması hastalıkları tetikliyor. Bu şikâyetler başladıysa dikkat

DHA’nın haberine göre; Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, aşırı sıcaklık artışının insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Özellikle risk altında olan grupların bu havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan dikkatli olmaları isteyen Öztürk şunları belirtti:

“Aşırı sıcak hava; sıcak çarpması, ısı senkopu, ısı krampları gibi sıcakla doğrudan ilişkili bir dizi hastalığa neden olabilir. Sıcak çarpması, yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalma veya yüksek sıcaklıkta fiziksel efor sonucu vücudun aşırı ısınmasının neden olduğu acil tedavi gerektiren bir durumdur.
Sıcak çarpmasının, ana bulgusu 40 derece üzerindeki yüksek vücut ısısı olup, bulantı, kusma, baş ağrısı, çarpıntı, bilinç bozukluğu, konuşmada bozukluk, sinirlilik, davranış değişikliği, nöbet gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı sıcaklar, mevcut kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırarak ağırlaşmasına, dolayısıyla hastane başvurularının artmasına, hatta ölüme neden olabilir.

Bu havalardan en çok etkilenen gruplar 4 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullanan kişilerdir”

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