Sıcak çikolata içen 13 yaşındaki kız öldü

Doğu Londra'da yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, Costa Coffee'den aldığı sıcak çikolatayı içtikten sonra şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirmesi sonucu hayatını kaybetti .

Barkingli Hannah Jacobs, geçen yıl 8 Şubat'ta annesiyle birlikte dişçi randevusu sırasında anafilaktik şoka girdi ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Altı gün sürmesi beklenen ölümüyle ilgili soruşturmanın, Walthamstow'daki Doğu Londra Adli Tıp Mahkemesi'nde Pazartesi (12 Ağustos) başlaması bekleniyor.

Hannah'nın ailesini soruşturmada temsil eden hukuk firması Leigh Day, Hannah'nın "Barking'deki bir franchise ortağı tarafından işletilen Costa Coffee şubesinden satın alınan sıcak çikolata içeceğine karşı anafilaktik reaksiyon şüphesi sonucu" öldüğünü söyledi.

Hannah'ın bir anda kötüleşmesi sonucu annesi yardım istemek için yakındaki bir eczaneye gitti.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz genci Newham Hastanesi'ne kaldırdı ancak sağlık görevlileri onu hayata döndüremedi.