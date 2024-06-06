Sıcak elektrikli araçları yakacak. Bunları yapmayan yolda kalacak

Elektrikli araç kullanıyorsanız yazın buna dikkat edin... Havaların aniden ısınmasıyla elektrikli otomobil kullanıcıları da araçlarının performansının düşmesi ile uğraşmak zorunda kalıyor.

Sıcak havanın elektrikli araçlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu bildirildi. Eğer aracınızı verimli ve etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız yaz aylarında atmanız gereken adımlar var. Bu konuyla ilgili elektrikli otomobil kullanıcılarına

öneride bulunan Itnetwork'teki bilgilere göre Elaris'in Genel Koordinatörü Volkan Demir bir açıklama yaptı.

Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, sıcak havanın elektrikli araçların sürüş menzilini düşürdüğünü vurguladı. Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği’nin (AAA) 2020 yılında yaptığı bir araştırmaya göre sıcaklar 35 dereceye çıktığında elektrikli otomobillerin menzilleri yüzde 17 oranında düşüyor. Ayrıca aşırı sıcaklar araç pilleri de etkileyerek çalışma sorunları çıkarıyor.

Çünkü lityum iyon piller en iyi 20-25 derece sıcaklık aralığında verim veriyor. Sıcaklıklar 45-50 derecenin üzerine çıktığında ise pilin elektronik aksamı daha hızlı bir şekilde bozulmaya uğrayarak şarj performansında genel bir düşüşe neden oluyor.

ŞARJ İSTASYONUNU KURDUĞUNUZ YERE DİKKAT EDİN

Demir, aşırı sıcakların karşısında şarj istasyonlarının da konumunun önemli olduğunu belirterek, “Pil aşırı ısınma noktasına yaklaşıldığında akünün şarj hızı düşüyor. Akü, güvenlik nedeniyle pilin soğuması için şarj işlemini durduruyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında araç aküsünün soğutma sistemi büyük önem taşıyor. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için şarj istasyonunun her zaman güneş almayan veya güneşten korunan bir yere kurulması gerekiyor. Biz Elaris olarak, kurulumunu gerçekleştirdiğimiz AC ve DC şarj istasyonlarında bu konuya hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.

ŞARJ İŞLEMİNİ BU SAATLERDE YAPIN

Demir, aracın şarj edildiği saatinin de önemli olduğuna dikkat çekerek sıcak havalarda maksimum kapasitede pil şarj etmenin de risk teşkil ettiğini söyleyerek "Çünkü sıcaklar pilin aşırı ısınmasına sebep oluyor. Bu konuda da müşterilerimize, elektrikli araçlarını akşam veya gece saatlerinde şarj etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yüksek sıcaklıkların araç performansı üzerindeki etkilerini önlemek ve aynı zamanda şarj cihazının kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlamak mümkün oluyor" diye konuştu.

ŞARJ DOLULUK ORANINA DİKKAT

Volkan Demir, diğer bir önemli konunu ise doluluk oranı olduğunu belirtti. Yazın elektrikli otomobillerin pilini yüzde 100 yerine yüzde 80 doluluk oranıyla şarj etmenin daha iyi olacağını söyleyen Demir çünkü pili tam şarj etmek, daha fazla iç direnç ve ısı oluşmasına sebep olarak pilin ömrünü kısaltır" dedi.

BU SAATLERDE ARABA KULLANMAYIN

Elektrikli otomobil kullananların belli saatlerde araba kullanmaması gerektiğini belirten Volkan Demir, “Ayrıca mümkün olduğunca günün en sıcak saatlerinin olduğu 12:00 ile 15:00 saatleri arasında araç kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Demir sıcak nedeniyle aşırı ısınan pilin, enerji kullanımını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti.

KLİMAYI KONTROLLÜ KULLANIN

Volkan Demir, yazın klima kullanımına da dikkat edilmez ise aracın menzilinin düşebileceğini söyledi.