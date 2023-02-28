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Tuğba Ekinci deprem tahminini söyledi. Sıcak evindeki lüks koltuğuna oturdu ve açıkladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından uzmanlar büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yaparken şarkıcı Tuğba Ekinci'den ilginç bir çıkış geldi. Ekinci, bilimsel uyarıları görmezden gelerek "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm" dedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:02
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Sıcak evindeki lüks koltuğuna oturdu ve açıkladı! Tuğba Ekinci deprem tahminini söyledi

Tuğba Ekinci deprem tahminini söyledi. Sıcak evindeki lüks koltuğuna oturdu ve açıkladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremlerin ardından uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarına devam ediyor. Uzman isimlerin aksine Tuğba Ekinci "Bilimsel değil, 6'nci hissim" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul depremi açıklamasıyla gündem oldu.

 

O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, şimdi de İstanbul depremi yorumuyla çok konuşuluyor. Ekinci'nin "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"İŞTE ARADIĞIM DEPREM PROFESÖRÜ"

Kendi fotoğrafını paylaşıp “İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bilimsel değil. 6. his. Önceki ve son depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerim. Yakınlarına sevdiklerine sabır diliyorum.” notunu yazan Tuğba Ekinci'ye hem tepki yağdı hem de 'İşte aradığım deprem profesörü', 'Bilime meydan okuyor', 'Cehaletin dibine gel' gibi yorumlar yapıldı.

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