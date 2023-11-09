Sıcak gelişme, Filistin’de rehineler karşılığında ateşkes görüşülüyor

T24ün, Associated Press’ten (AP) aktardığı haberine göre; isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan Mısır'dan iki, Birleşmiş Milletler'den bir yetkili ve Batılı bir diplomat müzakereleri doğruladı. Müzakerelere Katar, Mısır ve ABD'nin aracılık ettiği öğrenildi.

AP, anlaşmanın kuşatma altındaki 2,3 milyon Filistinlinin kötüleşen koşullarını hafifletmek için sınırlı miktarda yakıt da dahil olmak üzere daha fazla yardımın bölgeye girmesini sağlayacağını yazdı.

Mısırlı yetkililerden biri, anlaşmanın ayrıntılarının bu hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de CIA şefi ve İsrailli bir heyetle görüşüldüğünü aktardı. Yetkili, arabulucuların bir anlaşma taslağına son şeklini verdiklerini söyledi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in askeri operasyonlarına ara vermesi için belirli bir zaman dilimi ortaya koymadığını ancak İsrail'e ara verme süresini belirli sayıda rehinenin serbest bırakılmasına bağlamayı önerdiğini söyledi.

Yetkiliye göre, duraklamanın süresi ve serbest bırakılacak rehine sayısı konusunda bir anlaşmaya varılabilir ve anlaşma başarıyla uygulanabilirse, aynı formül ek duraklamalar ve serbest bırakmalar için yeniden gözden geçirilebilir.