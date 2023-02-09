9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep, Malatya ve Hatayspor ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldı

Gaziantep, Malatya ve Hatayspor ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından üç kulüp, ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:13
Takip Et

Sıcak gelişme. Gaziantep, Malatya ve Hatayspor ligde kalan maçlara çıkmayacak

Gaziantep, Malatya ve Hatayspor ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde hissedilen depremin ardından Gaziantep FK, Malatyaspor ve Hatayspor yeni bir karara imza attı.

Depremden etkilenen 3 kulüp, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan maçlarına çıkmama kararı aldı.

TFF'nin ise 3 kulübü askıya alacağı, küme düşürmeyeceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, 'devam edecek durumda değiliz' diyerek şu açıklamalarda bulundu;

“Yetkililere, gönüllülere teşekkür ediyorum. Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3’te Elazığ’a bıraktılar bizi. Oradan Malatya’ya geçip oradan da Gaziantep’e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık. 

Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz.

Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor’u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika’dan Avrupa’dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet’imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz.” 

Bu üç kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Şenol
9.02.2023 12:02
Bu üç takım olmasa bile maç oynatmak zorundalar. Yoksa Katarlı dostları Digitürk'e maç vermediniz, yayın yapamadık diye bunların canına okur. Oradan gelecek gelir bütçelerinin ana kaynaklarından biri.  
 
Turgut
9.02.2023 11:42
Bu kulüpler çok haklılar da Tff nin acelesi nedir felaket çok büyük ve ülkede hayat durdu Tff kendi yalan dolan dünyasının artık sona erdiğini çook yakında anlar  
 
yigit
9.02.2023 11:33
maç zamanı değil elbette.Bu 10 ildeki tüm takımların maçları sezon sonuna kadar iptali gerekir.Acı varken maç yapmak da saçmalık elbette.Allah yardımcıları olsun,  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
7
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.