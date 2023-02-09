Gaziantep, Malatya ve Hatayspor ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde hissedilen depremin ardından Gaziantep FK, Malatyaspor ve Hatayspor yeni bir karara imza attı.

Depremden etkilenen 3 kulüp, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan maçlarına çıkmama kararı aldı.

TFF'nin ise 3 kulübü askıya alacağı, küme düşürmeyeceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, 'devam edecek durumda değiliz' diyerek şu açıklamalarda bulundu;

“Yetkililere, gönüllülere teşekkür ediyorum. Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3’te Elazığ’a bıraktılar bizi. Oradan Malatya’ya geçip oradan da Gaziantep’e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık.

Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz.

Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor’u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika’dan Avrupa’dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet’imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz.”

Bu üç kulüpten resmi açıklama bekleniyor.