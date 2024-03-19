Sıcak hava nedeniyle eğitime ara verildi

Yerel basında yer alan habere göre, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış dolayısıyla okullarda tedbirlerin artırıldığı bilgisi verildi.

Doğu Afrika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Güney Sudan'ı da etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, bu hafta itibarıyla tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Diğer yandan çocukların açık havada oynamaması tavsiye edilerek güneş çarpmalarına karşı önlem alınması istendi.

Güney Sudan'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken sıcak hava dalgasının en az iki hafta devam edeceği tahmin ediliyor.