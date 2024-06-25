Sıcak havada soğuk suyu sakın ani içmeyin. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Vücut sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürerek serinlemeyi sağlayan soğuk su tüketimi, metabolizmayı hızlandırarak vücudun suyu ısıtmak için ekstra enerji harcamasına neden olabilir. Bu bilgiler ışığında, sıcak havalarda ani soğuk su tüketiminden kaçınmak ve yukarıda belirtilen önerilere uymak, mide-bağırsak sağlığını korumak adına önemli.

Sıcak yaz aylarında serinlemek için soğuk su içmek cazip bir seçenek gibi görünse de, bazı durumlarda dikkatli olunması gereken bir durum olduğu biliniyor.

Uzman Görüşleri:

Dr. Ayşe Yılmaz, Gastroenterolog:

"Sıcak havalarda soğuk su içmek mide kramplarına yol açabilir. Özellikle hassas bir sindirim sisteminiz varsa, soğuk suyu oda sıcaklığında veya ılık olarak içmenizi tavsiye ederim."

Dr. Ahmet Çelik, Diş Hekimi:

"Soğuk su diş minesi üzerinde hassasiyete neden olabilir. Diş hassasiyeti yaşıyorsanız, soğuk su içmeden önce dişlerinizi florürlü diş macunu ile fırçalamayı deneyebilirsiniz."

Dr. Büşra Demir, Spor Hekimi:

"Egzersiz sırasında soğuk su içmek, vücut sıcaklığını düzenlemeye ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olarak performansı artırabilir."

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için soğuk su tüketimi yaygın bir alışkanlık olsa da, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral'ın belirttiği gibi, bu durum bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Prof. Göral, özellikle gastrit ve ülser hastalığı olan bireylerde, ani soğuk su tüketiminin mide asidini artırarak midede gaz, kramp ve yanma gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğini vurgulamakta.

Bilimsel Araştırmalar:

Bilimsel araştırmalar, vücut ısısı ile içilen soğuk su arasındaki sıcaklık farkının, eğer 10 ila 12 dereceden fazla ise, yemek borusunda kasılmalara ve mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden olabileceğini göstermekte.

Bu nedenle, soğuk suyun ideal içme sıcaklığının yaklaşık 16 derece olması ve daha düşük sıcaklıklardaki suyun biraz ılık su ile karıştırılarak tüketilmesi önerilmekte.

Ayrıca, soğuk suyun bağırsak hareketlerini artırarak karın ağrısı, gaz ve şişkinliğe yol açabileceği, bu yüzden soğuk suyun yavaş yavaş ve küçük dozlar halinde içilmesi gerektiği belirtilmekte.

Sıcak havalarda soğuk su içmek serinlemek için iyi bir yöntem olabilir. Ancak, bazı kişilerde mide krampları, diş hassasiyeti ve boğaz ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, soğuk su içerken dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir. Özellikle hassas bir sindirim sisteminiz, diş minenizde hassasiyet veya boğaz problemleriniz varsa soğuk su yerine oda sıcaklığında veya ılık su tercih etmeniz daha sağlıklı olacak.

Soğuk suyun ani içilmesi bazı kişilerde:

Mide krampları ve hazımsızlık: Soğuk su mideyi ani bir şekilde soğutabilir ve bu da kasların kasılmasına ve mide kramplarına yol açabilir. Özellikle sindirim sistemi hassas olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir.

Diş hassasiyeti: Soğuk su, diş minesi üzerinde bulunan mikroskobik tüplerin geçici olarak genişlemesine neden olabilir. Bu durum dişlerde hassasiyet ve ani ağrıya yol açabilir.

Boğaz ağrısı: Soğuk suyun boğazdaki mukoza zarlarını tahriş etmesi, boğaz ağrısına ve öksürüğe neden olabilir.

Ancak soğuk suyun bazı faydaları da vardır:

Vücut ısısını düşürür: Sıcak havalarda soğuk su içmek, vücut sıcaklığını düşürmeye ve serinleme hissi vermeye yardımcı olur.

Egzersiz performansını artırır: Egzersiz sırasında soğuk su içmek, vücut sıcaklığını düzenlemeye ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olarak performansı artırabilir.

Metabolizmayı hızlandırır: Bazı araştırmalar, soğuk su içmenin metabolizmayı hafifçe hızlandırabileceğini ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermişti.