Sıcak havalarda baş ağrısını önlemek için 10 öneri

10 mucize öneri

Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte baş ağrısı gibi sağlık sorunları daha belirgin hale gelmekte.

Nöroloji Uzmanı Dr. Özden Yener Çakmak, baş ağrısından korunmak için bazı önlemler önerdi.

Dr. Çakmak, mevsimsel değişikliklerin, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının etkisini artırabileceğini belirterek, "Yaz aylarında yaşanan baş ağrıları bu durumun en belirgin örneklerindendir" dedi.

Sıcaklık ve nemin yüksek olduğu bölgelerde, ani hava değişimleri baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir. Fiziksel aktiviteler sırasında vücut ısısının artması da baş ağrısına yol açabilir.

Sıvı tüketimi ve güneşten korunma gibi tedbirlerle baş ağrılarını önlemek ve hafifletmek mümkün olduğu bildirildi.

Dr. Özden Yener Çakmak, sıcak havalarda baş ağrısının nasıl yönetilmesi gerektiğini açıkladı.

Dr. Çakmak, baş ağrısının bazen hayat boyunca dönemsel bir rahatsızlık, bazen ise bir hastalığın belirtisi olabileceğini söyledi.

Dr. Çakmak, "Kadınlarda daha sık rastlanan migren ve gerilim tipi baş ağrıları, yaşam boyu etkili olabilir. Bu ağrılar başka bir hastalığa bağlı olmayabilir, ancak stres, açlık, uykusuzluk ve mevsimsel değişiklikler gibi tetikleyiciler göz önünde bulundurulmalıdır" diye ekledi.

Dr. Çakmak, mevsimsel değişikliklerin baş ağrılarını artırabileceğini ve sıcaklıkların damarları genişleterek ağrıları artırabileceğini belirtti. Sıcak havaların etkisini hissetmeyen kişiler olsa da, klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyebilir.

Baş ağrısını hafifletmek için alınabilecek önlemler arasında bol sıvı tüketimi, aşırı güneşten kaçınma, düzenli gölge molaları, kokusuz güneş ürünleri kullanımı, aşırı sıcakta egzersiz yapmama ve ani sıcak-soğuk ortam geçişlerinden kaçınma yer alır.

Dr. Çakmak, "Bu önlemler baş ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir" dedi.

Baş ağrıları yaşam kalitesini düşürecek boyuta geldiyse, bir uzmana başvurmanın önemli olduğunu vurgulayan Dr. Çakmak, migren tedavisinde ilk adımın tetikleyicilerden kaçınmak olduğunu belirtti.

Düzenli uyku, beslenme ve egzersizle birlikte, tedavi sürecinde doktorla sürekli iletişimde kalmak gerekli. Eğer baş ağrıları devam ederse, ilaç tedavisi ve düzenli kontrol önemli.