Sıcak havalarda sakın pencereyi açarak uyumayın. Büyük zararı ortaya çıktı

Uzmanı, sıcak havalarda pencereyi açarak uyumak bel ve boyun tutulmalarına yol açabileceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Sıcak havalarda sakın pencereyi açarak uyumayın. Büyük zararı ortaya çıktı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sıcak havalarda serinlemek için pencereleri açarak uyumanın sabaha karşı sıcaklığın düşmesiyle bel ve boyun tutulmalarına neden olabildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sıcak ve nemli havaların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gündüz başlayan sıcaklığın gece saatlerine kadar sürdüğüne işaret eden Öztürk, bu durumun uykuya dalmayı zorlaştırdığını dile getirdi.

Uyunan odada ideal sıcaklığın 19-20 derece olması gerektiğini ifade eden Öztürk, serin bir ortamda ince bir örtüyle uyunması tavsiyesinde bulundu.

"HAYATI KISITLAYAN DURUMLAR ORTAYA ÇIKIYOR"

Son dönemlerde artan sıcaklık nedeniyle pencereler açık şekilde uyunduğunu bunun da bazı rahatsızlıklara yol açabildiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Artan sıcaklıkla birlikte özellikleri geceleri 30 derece civarı ortam sıcaklığı oluyor. Yatak odasında klima kullanmayan kişiler için gece uykuya dalmak bir sorun haline geldi ve pencereleri açıyoruz. Sabaha karşı sıcaklık düştüğü için pencereler açık uyunduğunda bu kez boyun, omuz ve bel tutulmaları gibi kas spazmına neden olan ağrılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Terlemiş olan vücuda rüzgarla birlikte giren soğuk hava kas spazmlarına yol açıyor. Sabah kalktığımızda bel, boyun tutulmaları yaşayabiliyoruz. Hayatı kısıtlayan durumlar ortaya çıkıyor."

Prof. Dr. Öztürk, alınacak bazı önlemlerle rahat bir uyku uyunabileceğini belirtti.

Uyunacak ortamda sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini anlatan Öztürk, şu önerilerde bulundu:

"Pencereler açık uyumak yerine, eğer odada iklimlendirme yoksa kullandığımız çarşafı plastik bir poşete koyup soğutucu da birkaç dakika soğutmak işe yarayabilir. Boş parfüm ve sprey şişeleri yatmadan önce soğuk suyla doldurularak yatağın başına konabilir. Sıcak bastığında yüzümüze, dirsek içi, diz ve ayak bileği bölgelerine biraz su sıkarak rahatlamak mümkün olabilecektir. Kendimizi serinletmeliyiz ancak bunu hastalığa davet çıkarmadan yapmamız gerekiyor."

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