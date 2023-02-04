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Sıcak Kafa neden iptal edildi? Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi edildi?

Başrollerini Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Osman Sonant’ın paylaştığı Netflix dizisi Sıcak Kafa ilk sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İlk haftalarında yüksek izlenme sayılarına ulaşan Sıcak Kafa yapım ekibi tarafından kötü bir haber geldi. Peki, Sıcak Kafa neden iptal edildi? Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi edildi?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:24
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Sıcak Kafa neden iptal edildi? Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi edildi?

Sıcak Kafa neden iptal edildi? Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi edildi?
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Bir Netflix dizisi olan Sıcak Kafa ilk haftadan yüksek izlenme sayılarıyla sosyal medya da çok konuşuldu. Sıcak Kafa’nın ikinci sezon çekimleri beklenirken Sıcak Kafa’dan kötü bir haber geldi. Peki, Sıcak Kafa neden iptal edildi? Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi edildi?

Sıcak Kafa dizisi Aralık ayında Netflix’de izleyiciyle buluşmuştu. Başrollerinde Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Osman Sonant, Gonca Vuslateri gibi oyuncuların yer aldığı Sıcak Kafa ilk haftadan yüksek izlenme sayısına ulaştı. Peki, Sıcak Kafa’ya ne oldu?

SICAK KAFA İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sıcak Kafa’nın başrol oyuncularından Şevket Çoruh sosyal medya hesabından Sıcak Kafa’nın ikinci sezonun iptal edildiğini duyurdu. Peki, Sıcak Kafa neden iptal edildi? Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi edildi?

Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihne bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği bir dünyada geçiyordu.

Dizinin oyuncularından Şevket Çoruh, ikinci sezonun çekilmeyeceğini açıkladı. Sıcak Kafa’nın iptali kararına tepki yağdı.

Neftlix Sıcak Kafa'nın iptal edilen sezonu hakkında henüz bir resmi açıklama yapmadı.

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