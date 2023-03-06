Sıcak su torbası bomba gibi patladı. Genç kız soluğu hastanede aldı

İHA’nın haberine göre; Vücudunda ciddi yanıklar oluşan genç kız, “Karnım ağrıyordu, sıcak su torbası hazırlamıştım, birkaç dakika sonra karnımda patladı. Karnımdan bacağımın başlangıç kısmına doğru yan kısmım da tamamen yandı. Havasını almamıştım, suyun da çok sıcak olduğunu düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Küçükçekmece’de yaşayan 25 yaşındaki Türkan Aleyna Akça, geçtiğimiz haftalarda akşam saatlerinde karnında ağrı hissetti. Akça ağrı sonrası ısıttığı suyu sıcak su torbasına doldurdu, karnının üzerine koyarak uzandı ancak kısa bir süre sonra torba adeta bomba gibi patladı. Bacaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine sıçrayan sıcak su sonrası genç kız, hemen banyoya koştu. Yanık noktalarına soğuk su tutan Akça, bir süre sonra hastaneye gitti. Acilde tedavisine başlanan Akça, işlemlerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Burada tedavisine başlanan genç kızın sıcak su torbası nedeniyle vücudundan oluşan yanıklara müdahale edilirken başarılı tedavi sürecinin ardından genç kız taburcu edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü, Acil Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi vererek, yaralanmalara karşı uyardı.

“HAVASINI ALMAMIŞTIM, SUYUN DA ÇOK SICAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Sıcak su torbasının patladığı anları anlatan 25 yaşındaki Türkan Aleyna Akça, “Karnım ağrıyordu o yüzden bende sıcak su torbası hazırlamıştım. Sanıyorum içindeki suyu biraz fazla sıcak koydum, birkaç dakika sonra sıcak su torbası karnımda patladı. Tüm su tabi karnımdan üzerime döküldü. Karnımdan bacağımın başlangıç kısmına doğru yan kısmım da tamamen yandı. Hemen tabi o sıcağı atlatmak için de soğuk su tuttuk. Ardından da hastaneye geldik. Havasını almamıştım, suyun da çok sıcak olduğunu düşünüyorum o yüzden de patlama olmuş olabilir. O anda insan sadece soğuk bir şey tutmak istiyor, direkt olarak duşa koştum. Bir zaman sonra soğuk suya çok fazla dayanamadım ve çıkmak zorunda kaldım. Su toplamaya başlamıştı hemen acile gittik ardından da yanık merkezine geldik. O süreçten beri de burada tedavi görüyorum. Tedavilerim sonrasında şu anda daha iyiye gidiyorum. Ben içindeki suyu çok sıcak su koymamalarını öneririm. Bir de güvendikleri, iyi bir markanın ürününü alabilirler” dedi.

“HASTA KAYIPLARINA YOL AÇABİLECEK DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Genç kıza uygulanan tedavi ve ev kazalarına ilişkin bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü, Acil Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mustafa Turan, “Bu tarz hastalarımız sık sık bize başvurmaktadırlar. Bir kısmı düşük enerjili yanıklar oluyor ama maalesef uzun süre yatış gerektiren hatta sakatlıklara kadar yol açabilecek durumlara kadar giden hastalarımız olabiliyor. Örneğin; son 15 gün içinde 5 tane benzer vaka geldi. Hatta tesadüf az önce acile de yeni bir vakamız söz konusu. Türkan Hanım’ın başvurusu sonrası akabinde tedavilerini başlattık. Yer yer ağır hasarları, derin yanıkları mevcuttu. Ağrıları nedeniyle sıcak su torbası koyuyor, birkaç dakika sonra o torba patlıyor vücudunda derin yanıklar söz konusu olabiliyor. Hemen soğuk su uygulamış ve enerjisini düşürdüğü için de fazla bir hasar bırakmadan bu süreci atlatmış gözüyor. Özellikle halkımıza şunu belirtmek istiyorum; bu tarz yanıklar olduğu zaman mutlaka çeşme suyuyla oraya transfer edilen enerjiyi, reaksiyonu almaları açısından 15-20 dakika tutmaları, oradaki hasarın daha az kalması açısından çok önemli. Maalesef özellikle kış dönemleri, kış aylarında çok sık görüyoruz. Sıcak su konulan torbalara çok sıcak su konulmaması, kapağının iyi oturup çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, su sızdırıp sızdırmadığına bakılması gerekiyor. Bazı hastalar torbayla uyuduklarını belirtiyorlar sonra torba patlıyor, derin yanıklarla bize başvuruyorlar. İçerisine sıcak su koyuyoruz, kaliteli bir ürün olmasına dikkat etsinler. Isınma maksatlı da kullanılıyor, ılık olmalı çok sıcak olunca özellikle şeker hastaları hissetmiyorlar, çok tutuyorlar. Ayak kesilmesine kadar gidebilecek bir süreç yaşanabiliyor, o krizin iyi yönetilmesi, şeker hastalarına belli bir yaş üzeri hastalara ayaklarını ısıtırken mutlaka dikkat ederek bu süreci atlatmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımız, sıcak su torbalarını tercih ediyor ama mutlaka kurallara uyarak yapalım. Çok sıcak konduysa, ciddi alanı yaktıysa o süreç de iyi yönetilmediyse hasta kayıplarına yol açabilecek durumlar söz konusu olabilir. Hastanın başka sorunları olabilir, yaşlıdır, ameliyatları kaldıramayabilir, yara iyileşmesi kötü olur. O yüzden bu tarz yanıklara, ev kazalarına çok dikkat etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Öte yandan genç kız, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.