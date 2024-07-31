Sıcaklarda besin zehirlenmesi yaşamamak için neler yapılmalı?

Sıcaklarda hayat kurtaran uyarılar

Sıcak havaların artmasıyla birlikte besin zehirlenmesi riskleri de yükseliyor. Bu durum, hem bireysel sağlığımızı hem de toplu sağlığı tehdit ediyor.

Peki, bu riskleri en aza indirmek için neler yapılabilir?

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında bu konuyu detaylı bir şekilde incelenedi.

İşte detaylar...

Uzman Görüşleri...

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Binnur Şimşek, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Karakoç ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi otoritelerden alınan bilgiler ışığında, aşağıdaki önlemler önerilmekte:

Güvenilir Kaynaklardan Besin Alımı: Besinleri güvenilir yerlerden satın alın. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerden kaçının.

Hijyen Kurallarına Uyum: Yemek hazırlarken ve tüketirken hijyen kurallarına dikkat edin. Çiğ et, yumurta ve kümes hayvanları gibi besinleri hazırladıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu tür riskli besinleri ve pişirilmeden tüketilecek sebze ve meyveleri hazırlarken ayrı doğrama tahtası ve bıçak kullanın.

Doğru Saklama Koşulları: Besinleri uygun sıcaklık ve koşullarda saklayın. Dondurulmuş besinleri buzdolabı sıcaklığında veya mikrodalga fırında çözdürün. Çözdürme işlemini oda sıcaklığında veya kalorifer, soba üstüne bırakmayın.

Pişirme ve Tüketim Süreleri: Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay bozulabilen besinleri uygun süre ve sıcaklıklarda pişirin. Pişmiş yemekleri oda sıcaklığında 1 saatten fazla bekletmeyin. Yemekleri günlük olarak hazırlayın ve artan yemekleri bir kereden fazla tekrar ısıtmayın.

Sebze ve Meyvelerin Temizliği: Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra tüketin. İçme sularının güvenilir kaynaklardan alınmasına özen gösterin ve güvenilirliğinden emin olunmadığında kaynatıldıktan sonra için.

Bilimsel Araştırmalar ve İstatistikler:

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besin zehirlenmesi yaşamaktadır ve bu durum yılda yaklaşık 420 bin kişinin ölümüne neden olmakta.

Türkiye'de ise 2015-2020 yılları arasında besin kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere 18 milyon 314 bin 239 kişi başvurmuş ve 1714 kişi yaşamını yitirdi.