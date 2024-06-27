Sıcaklarda kronik hastalara hayat kurtaran ilaç uyarıları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları, kronik hastalığı olan kişiler için bazı riskler oluşturabilir. Bu risklerden biri de ilaçların etkisinin değişmesi olabilir.

Sıcak havalarda, bazı ilaçların etkinliği azalabilir veya yan etkileri artabilir.

Bu nedenle, kronik hastalığı olan kişilerin yaz aylarında ilaçlarını kullanırken dikkatli olması ve bazı önlemler alması önemli olduğu bildirildi.

Uzman Görüşleri:

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kural:

"Sıcak havalarda, böbrek fonksiyonları ve karaciğer metabolizması etkilenebilir. Bu da bazı ilaçların vücuttan atılımını zorlaştırabilir ve yan etki riskini artırabilir."

Eczacı Dr. Ayşe Yılmaz:

"Sıcak havalarda ilaçlarınızı serin ve kuru bir yerde saklamanız önemlidir. Direkt güneş ışığı ve nem ilaçların bozulmasına neden olabilir."

Geriatri Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Turan:

"Yaşlı hastalar, sıcak havalardan ve ilaçların yan etkilerinden daha fazla etkilenebilirler. Bu nedenle, bu grup hastaların ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmalıdır."

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, sıcak havalarda kalp krizi riskinin arttığını ve bu durumun vücudun ısı düzenleme mekanizmalarını zorladığını, kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu belirtmekte.

Ayrıca, aşırı sıcakların vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini bozarak kan pıhtılaşma eğilimini artırabileceğini ve bu durumun kalp krizi riskini daha da artırabileceğini vurgulamakta.

Özdemir, kalp hastalarını ve kronik hastaları sıcak havalarda ilaç kullanımı konusunda uyararak, bazı ilaçların vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirebileceğini ve bu nedenle ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Özellikle yaz aylarında herhangi bir göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi durumunda hemen tıbbi yardım alınmasını önermekte.

Bilimsel Araştırmalar:

2019 yılında yapılan bir araştırma, sıcak havalarda bazı antidepresan ilaçların etkinliğinin azaldığını bulmuştu.

2021 yılında yapılan bir başka araştırma, sıcak havalarda beta bloker ilaç kullanan hastalarda kalp krizi riskinin arttığını göstermişti.

Öneriler:

İlaçlarınızı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın.

İlaçlarınızı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Güneş ışığından ve nemden uzak tutun.

Bol su için ve susuz kalmamaya özen gösterin.

Sıcak havalarda ağır egzersizlerden kaçının.

Doktorunuzla düzenli olarak görüşün ve ilaçlarınızın dozunun ayarlanması gerekip gerekmediğini kontrol ettirin.

Aşağıdaki ilaç grupları sıcak havalarda daha fazla yan etkiye neden olabilir:

Antidepresanlar

Beta blokerler

Diüretikler (idrar söktürücüler)

Kan sulandırıcılar

Antihistaminikler

Eğer herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışmaktan çekinmeyin.

Sıcak havalarda kronik hastalığı olan kişilerin ilaçlarını kullanırken dikkatli olması ve bazı önlemler alması önemli. Bu önlemleri alarak, ilaçların yan etkilerini en aza indirmek ve sağlıklarını korumak mümkün.