Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile beraber korkutucu bir gelişmede barajlar noktasında yaşanıyor. İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 66,98 oldu.

Kış aylarında bolca yağış alan İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 83 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak son haftalarda yaşanan sıcak hava koşulları nedeni ile İstanbullu vatandaşlar dışarıda hayli zor zaman geçiriyor.

Sıcak havaların doğrudan etkilediği bir başka nokta ise barajlar. İSKİ son günlerde yaşanan sıcak havalarla beraber barajların her geçen gün daha da azaldığını istatiski veriler ile gözler önünde seriyor.

Dün barajların doluluk oranı yüzde 67,34 olarak ölçülmüştü. Bugün ise barajların doluluk oranı 66,98 olarak ölçüldü.

Barajlarımızdaki en yüksek doluluk oranı yüzde 78,6 ile Terkos barajı olurken en düşük baraj doluluk oranı yüzde 34,33 ile Istrancalar barajı oldu.

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