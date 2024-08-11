Sıcaklıklarda deri hastalıkları uyarıları

Yükselen küresel sıcaklıklar, sadece iklim değişikliğini değil, aynı zamanda cilt sağlığımızı da önemli ölçüde etkilediği biliniyor.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, çeşitli cilt hastalıklarının ortaya çıkma riskini ve mevcut hastalıkların şiddetlenmesini tetikleyebileceği vurgulandı.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Güney, sıcak havaların ciltte çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Güney, "Sıcaklık ve nem artışı, ter bezlerinin tıkanmasına ve isilik gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, güneşin zararlı UV ışınları cilt kanseri riskini artırır" dedi.

Benzer şekilde, Dermatolog Dr. Mehmet Yılmaz da sıcak havaların ciltte mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini ifade etti.

Dr. Yılmaz, "Sıcak ve nemli ortamlar, mantarların üremesi için ideal koşullar sağlar. Bu nedenle, özellikle ayak ve kasık bölgelerinde mantar enfeksiyonları daha sık görülür" şeklinde uyardı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, American Academy of Dermatology tarafından yapılan bir çalışma, sıcak havalarda ciltteki su kaybının arttığını ve bu durumun cilt kuruluğuna yol açtığını gösterdi.

Ayrıca, Journal of Investigative Dermatology'de yayımlanan bir araştırma, UV ışınlarının cilt hücrelerinde DNA hasarına neden olduğunu ve bu hasarın cilt kanseri riskini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, sıcak havalarda cilt sağlığını korumak için bazı önlemler alınmasını önerdi.

Prof. Dr. Güney, "Güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve cildi nemlendirmek, sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltmada önemli adımlardır" dedi.

Dr. Yılmaz ise, "Pamuklu ve hafif giysiler giymek, terlemeyi azaltarak mantar enfeksiyonlarının önüne geçebilir" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Yükselen sıcaklıklar, cilt sağlığını için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Uzmanların önerilerini dikkate alarak güneşten korunmak, cildimizi nemli tutmak ve düzenli cilt bakımı yapmak, sağlıklı bir cilt için önemli adımları olduğu bildirildi.