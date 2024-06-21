Sıcakta karla serinliyorlar

Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu Adana'da bunaltıcı havalar sürüyor. Sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, her geçen gün yeni bir yöntem bulup serinlemeye çalışıyor.

Babası ile birlikte karcılık yapan Abdullah Polat ise, yaz aylarında Toroslar Dağları'nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla kent merkezine getirerek poşeti 40 ile 50 TL'den satıyor. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri karı, pekmez ve şerbet ile de tüketiyor.

"BİR POŞETİMİZ ORTALAMA 40-50 TL'LİK ALIYOR"

Yaklaşık 15 yıldır babasının yaz aylarında karcılıkla uğraştığını söyleyen Abdullah Polat, "Şehir dışından gelenler özellikle merak ediyorlar. Satışlarımız iyi şükürler olsun. 15 yıla yakın süredir babam bu işi yapıyor. Şu an kendisi olmadığı için ben bakıyorum. Genellikle yaz aylarında oluyor, 1-2 ay sürüyor satışlarımız. Bu dönemlerde dağlara kar da az yağdığı için obruklardan çıkarıyoruz. İnsanları serinletmek amaçlı kalıp şeklinde satıyoruz. Bir poşetimiz ortalama 40-50 TL'lik alıyor. İnsanlar ne kadarlık isterse o kadar veriyoruz. Görünce şaşırıyorlar, karın burada nasıl erimediğini ve nasıl muhafaza ettiğimizi soruyorlar. Adana sıcağına çözümü dağlardan kar indirerek bulduk müşterilerimizi serinletmek amaçlı. Güzel bir iş, severek yapıyoruz. Babadan oğula doğru gidiyor neredeyse" diye konuştu.

"4-5 KİŞİ ŞEKER ŞERBETİ YA DA PEKMEZLE TÜKETİRİZ"

Müşterilerden Murat Abak, Adana sıcağında serinlemek için karı olmazsa olmaz olarak nitelendirirken, "Biz bunu yemeden rahatlayamıyoruz. Adana'mızın vazgeçilmez bir ürünü, adeta balı diyebilirim. 20 TL'ye aldım. 4-5 kişi şeker şerbeti ya da pekmezle tüketiriz. Yazın burada karsız hayat yok" dedi.

"YEMEĞİN ÜZERİNE İYİ GİDİYOR"

Bir diğer müşteri Ercan Temel ise, "Kar biraz da olsa serinletiyor. Aynı zamanda sıcakta karı da hızlı yememek gerekiyor. Hızlı yediğimizde tansiyonumuz düşüyor, adeta beynimiz donuyor. Yavaş yavaş yenirse tadı o şekilde çıkar. Yemeğin üzerine iyi gidiyor. Park benim dinlenme yerim. Buraya her geldiğimde kardeşimizden kar alıyoruz. Sıcakta iyi geliyor" açıklamasında bulundu.