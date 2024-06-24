Sıcaktan bunalan Tokatlılar doğal klimada serinliyor

Şehir merkezindeki bu yüksek sıcaklıkların aksine, Hebüllü Yaylası'nın serin atmosferi, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tokat'a 100 kilometre mesafede, Reşadiye'nin Bereketli Beldesi'nde bulunan bu yayla, yazın sıcaktan bunalanlar için bir sığınak oldu.

Tokat merkezdeki sıcaklardan kaçanlar, Hebüllü Yaylası'ndaki yapay göletin serin sularında ferahlama fırsatı buluyorlar. Gölet, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve doğanın yeşilliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir yer haline geldi.

Gölet çevresinde piknik yapanlar, doğa yürüyüşleri yapanlar ve dinlenen ziyaretçiler, Karadeniz'in bu değerli köşesinin doğal güzelliklerinden yararlanıyorlar.

Hebüllü Yaylası, sadece Tokat merkezden değil, çevre köylerden gelenler tarafından da yoğun ilgi görüyor ve özellikle yaz aylarında bölge sakinleri için vazgeçilmez bir kaçış noktası haline geldi.

Doğal klimanın serinliğinde dinlenen ziyaretçiler, stres ve yorgunluktan arınmış bir gün geçiriyorlar. Bu serin ve doğal güzelliklerle dolu yayla, hem yerli hem de yabancı turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak öne çıkıyor.