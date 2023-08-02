Sıcaktan bunalan vatandaş kendini fıçıya attı. Boğulma tehlikesi yaşadı

"El Nino" sıcak hava dalgasının ardından Türkiye, şimdi de Afrika'dan gelen "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının etkisi altına girdi.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının toplamda 4 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini ifade etti. Mardin en sıcak illerimizdendi. Termometreler 34'ü gösterse de hissedilen sıcaklık daha yüksekti.

Serinlemek amacıyla yüz üstü fıçıya atlayan adam, orada sıkışınca boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek adamı fıçıdan kurtarırken o anlar sosyal medyada viral oldu.