Sıcaktan kavrulan Adanalılar bu isme minnettar. İmkan olsa ismini her yere verecekler

Haziran ayına girilmesiyle birlikte tüm Türkiye'yi Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkisi altına alırken, Adana'da termometreler 43 dereceyi gördü. Şehirde, tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanırken, ev ve iş yerlerinde aşırı sıcaktan dolayı 24 saat klima çalışıyor.

Adana'da berber Ahmet Uluçay, klima olmayınca hayatın durduğunu söyleyerek 1902'de ilk elektrikli klima ünitesini icat eden Willis Haviland Carrier'in isminin şehirde bir caddeye ve parka verilmesi gerektiğini ifade etti.

"VEFA GÖSTERİLEREK İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Adana'nın çok sıcak olduğuna değinen Uluçay, “Bu yüzden de insanlar çok sinirli oluyorlar. Carrier olmasaydı ve klimayı bulmasaydı Adanalılar ne yapardı acaba? Gerçekten Adana halkı vefalıdır. Biz Adana mülki amirlerimizden, belediye başkanlarımızdan sokaklara, bir caddeye veya bir parka vefa gösterilerek isminin verilmesini istiyoruz. Bu konunun da ciddi bir şekilde takipçisi olacağız. Bizler kuaförüz. Tıraş ederken insanlar klima olmasaydı ne yaparlardı? Biz bu konforu veremeseydik tıraş edemezdik. Geçmişte eski berberler havlularla yelleyerek tıraş etmişlerdi. Bizler şimdi buz gibi ortamlarda rahat rahat terlemeden klimaların sayesinde tıraş ve kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

"KLİMA OLMASAYDI BURADA YAŞAYAMAZDIK"

Tıraş olmaya gelen müşteri ise “Klima olmasaydı eğer şu an burada tıraş olamazdım. Çok terlerdim, eski kuaförümde klima yoktu. O yüzden tıraş olmak için orayı çok tercih etmiyordum. Burada yaşamak zor. Biz sıcakta yaşayarak hayatımızı kısaltıyoruz. Klima olmasaydı burada yaşayamazdık. Bu yüzden Carrier'i Adana'da yaşatmak istiyoruz” dedi.