Sıcaktan kavrulan Adanalılar bu isme minnettar. İmkan olsa ismini her yere verecekler

Kaynak: İHA
Sıcaktan kavrulan Adanalılar bu isme minnettar. İmkan olsa ismini her yere verecekler

Adana'da bir berber, klima sayesinde hayatta kalabildiklerini ifade ederek klimayı icat eden kişinin isminin şehirde bir parka ya da caddeye verilmesini önerdi.

Haziran ayına girilmesiyle birlikte tüm Türkiye'yi Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkisi altına alırken, Adana'da termometreler 43 dereceyi gördü. Şehirde, tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanırken, ev ve iş yerlerinde aşırı sıcaktan dolayı 24 saat klima çalışıyor.

Adana'da berber Ahmet Uluçay, klima olmayınca hayatın durduğunu söyleyerek 1902'de ilk elektrikli klima ünitesini icat eden Willis Haviland Carrier'in isminin şehirde bir caddeye ve parka verilmesi gerektiğini ifade etti.

"VEFA GÖSTERİLEREK İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Adana'nın çok sıcak olduğuna değinen Uluçay, “Bu yüzden de insanlar çok sinirli oluyorlar. Carrier olmasaydı ve klimayı bulmasaydı Adanalılar ne yapardı acaba? Gerçekten Adana halkı vefalıdır. Biz Adana mülki amirlerimizden, belediye başkanlarımızdan sokaklara, bir caddeye veya bir parka vefa gösterilerek isminin verilmesini istiyoruz. Bu konunun da ciddi bir şekilde takipçisi olacağız. Bizler kuaförüz. Tıraş ederken insanlar klima olmasaydı ne yaparlardı? Biz bu konforu veremeseydik tıraş edemezdik. Geçmişte eski berberler havlularla yelleyerek tıraş etmişlerdi. Bizler şimdi buz gibi ortamlarda rahat rahat terlemeden klimaların sayesinde tıraş ve kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

"KLİMA OLMASAYDI BURADA YAŞAYAMAZDIK"

Tıraş olmaya gelen müşteri ise “Klima olmasaydı eğer şu an burada tıraş olamazdım. Çok terlerdim, eski kuaförümde klima yoktu. O yüzden tıraş olmak için orayı çok tercih etmiyordum. Burada yaşamak zor. Biz sıcakta yaşayarak hayatımızı kısaltıyoruz. Klima olmasaydı burada yaşayamazdık. Bu yüzden Carrier'i Adana'da yaşatmak istiyoruz” dedi.

aw222872-04.jpg

aw222872-03.jpg

aw222872-01.jpg

aw222872-02.jpg

Son Haberler
Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Torununu sınava yetiştirdi emanet aldığı araba yandı Gündem
Torununu sınava yetiştirdi emanet aldığı araba yandı
Ünlü modacı futbolcu aşkıyla yakalandı. Kameralar çekince ‘ışık görmüş tavşan gibi’ oldular Magazin
Ünlü modacı futbolcu aşkıyla yakalandı. Kameralar çekince ‘ışık görmüş tavşan gibi’ oldular
Bu hafta hangi yatırıma aracı kazandırdı? Ekonomi
Bu hafta hangi yatırıma aracı kazandırdı?
Mehmet Şimşek patronları üzecek kararı açıkladı Gündem
Mehmet Şimşek patronları üzecek kararı açıkladı
Can Uzun: Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ancak hayal kırıklığına uğradım Spor
Can Uzun: Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ancak hayal kırıklığına uğradım