Sıçan istilası mahalleliyi çıldırttı: Kedi büyüklüğündeler!

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi’nde bir evin bahçesinde biriken çöplerden çıkan sıçan ve fareler, sokağa taşarak mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çöpler arasında yaşayan kemirgenler, çevredeki evlere sızmaya başladı. Mahallede müstakil evde oturan 3 kişilik ailenin bahçesinde uzun süredir çöp biriktiği, evde psikolojik sorunları olduğu söylenen bireylerin yaşadığı belirtildi. Ailenin sık sık hastaneye tedavi için gittiği de öğrenildi. Mahalleli, evin temizlenmesini ve sağlık önlemleri alınmasını istedi.

"KEDİ KADAR BÜYÜK SIÇANLAR VAR"

Mahalle sakinlerinden Emine Topaç, "Evimizin yanındaki komşunun sıçanları bizim sineklikleri parçaladı. Üç kez değiştirdik, yine kemirdiler. Ev tam bir çöplük; kartonlar, şişeler, yemek artıkları her yerde. İçeride iki çocuk ve bir anne yaşıyor. Çöplerin içinde hastalanıyorlar ama hastaneden de dönmüyorlar. Şikayet ettik. Savcılığa, belediyeye, valiliğe gittik ama çözüm yok. Çöplerin kaldırılmasını, ilaçlama yapılmasını istiyoruz. Kedi kadar büyük sıçanlar var, komşuların evine bile giriyorlar. Bu böyle yaşanmaz" dedi.