Şiddet davasında yeni gelişme! Ozan Güven'den photoshop iddiası

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in karşılıklı şikayetçi oldukları davada, Bulutsuz'un gördüğü psikolojik şiddet ve yüzünde iz kalıp kalmadığına ilişkin adli tıptan rapor bekleniyor.

Şiddet davasında yeni gelişme! Ozan Güven'den photoshop iddiası

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u temsilen avukatları katıldı.

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Duruşmada söz alan Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş, "Celse arasında bir flash bellek sunmuştuk, dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğrafları içermekteydi. Sanık Ozan Güven'in bu fotoğrafların gerçek olmadığına ilişkin beyanları vardı. Gerçek olup olmadığı photoshop olup olmadığı şeklinde rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

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Sanık Ozan Güven'in avukatı Tayfun Reşat Güngör ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

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Mahkeme Deniz Bulutsuz'un uğradığı psikolojik şiddete ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına da karar vererek duruşmayı erteledi.

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