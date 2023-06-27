Şiddetli fırtına 2 binden fazla uçuşu erteletti

Şiddetli fırtınalar nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde 2 binden fazla uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.

Şiddetli fırtına 2 binden fazla uçuşu erteletti

FlightAware sitesinin hava ulaşımıyla ilgili paylaştığı istatistiklere göre; ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar, 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke içi veya uluslararası 1241 uçuşun ertelendiği, 828 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

BEKLEME SALONUNDA YERLERDE UYUDULAR

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanında, bekleme salonlarının uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcularla dolu olduğu görülürken, boş koltuk bulamayan aileler, çocuklarıyla birlikte yere yatak yapıp uyudu.

New York’taki LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston’daki Logan havalimanlarında da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle dün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.

ABD’nin doğusunda, New Hampshire’dan Güney Carolina’ya kadar uzanan bölgede sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş, 300’den fazla şiddetli fırtına rapor edilmişti. (AA)

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