Şiddetli fırtına şehir mezarlığında hasara yol açtı

Hafta sonu Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan fırtınadan Düzce’de önemli ölçüde etkilendi. Şehir Mezarlığı’nda ağaçlar kök kısmından devrilerek şiddetli rüzgârın etkisiyle kabirlerin üzerine yıkıldı. Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı kabirlerin taşları ve mermerleri kırıldı.

Yaşanan son olayların ardından, Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün şehir mezarlığındaki ağaçların köklerinin zaman içinde yeni açılan mezarlarla birlikte zarar gördüğü ve bu sebeple rüzgara dayanamadığı yönündeki tespitleri bir kez daha doğrulanmış oldu.

2021 yılı itibariyle konusunda uzman isimlerin yönlendirmeleriyle biyolojik ömrünü tamamlamış, mezarlara zarar verdiği tespit edilen ve ziyaretçiler için de tehlike oluşturan ağaçların kaldırılması için çalışma başlatan Düzce Belediyesi, bu sayede geçtiğimiz hafta sonu yaşanan fırtınadan ötürü ortaya çıkabilecek tehlikelerinde bertaraf edilmesini sağladı.

Şehir mezarlığında kökünden sökülen ağaçlar vinç yardımı ile alınırken mezarlık içindeki tehlike arz eden ağaçların da yine vinç yardımcı ile alınacağı belirtildi.