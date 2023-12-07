Şiddetli kar yağışı havalimanını vurdu. 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi

Almanya'da kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi. Bazı uçaklar ve içerisindeki valizlerin soğuktan buz tuttuğu bildirildi.

KAYNAK: İHA
Şiddetli kar yağışı havalimanını vurdu. 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi

Almanya'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı’nda yüzlerce uçuşun iptal edilmesinin ardından 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi. Bazı valizlerin henüz buzu çözülmeyen uçaklarda bulunduğu bildirilirken havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamaya göre, valiz sayısının 15 bine çıkması bekleniyor.

Almanya'da şiddetli kar yağışı nedeniyle yüzlerce uçuşun iptal edilmesinin ardından 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi.

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770 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Münih'te geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin yarısını etkisi altına alan ani kar yağışı nedeniyle uçak ve tren seferlerinde aksaklık yaşandı.

Bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te ise kar kalınlığı 40 santimetreyi ulaştı, 770 uçuş iptal edildi.

Havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Münih’te 10 bin valizin teslim edilemediği, bu sayının 15 bine çıkmasının beklendiği belirtildi.

BAZI VALİZLER BUZU ÇÖZÜLMEYEN UÇAKLARDA

Açıklamada, sahiplerine ulaştırılamayan valizlerin büyük bir uçak hangarında bekletildiği, bazı valizlerin ise henüz buzu çözülmeyen uçaklarda bulunduğu bildirildi.

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Frankfurt Havalimanı'ndaki hava trafiği de yağışlardan olumsuz etkilendi. Pazartesi günü akşam saatlerinde Frankfurt Havalimanı'nda kalkış ve inişlerde gecikmeler yaşanırken, 20 uçak seferi iptal edildi.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTACAK

Öte yandan hava sıcaklıklarının gündüz 2-3 derece, gece saatlerinde ise eksi 2 ile eksi 4 arasında seyrettiği ülkede hafta sonundan itibaren sıcaklar tekrar artmaya başlayacak. Hafta içi hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 10-12 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, havanın ısınmasıyla birlikte buzlanmaların da kısa sürede ortadan kalkması bekleniyor.

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