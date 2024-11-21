Şiddetli lodos Bakırköy'de 2 aracın üzerine ağaç devirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şiddetli lodos Bakırköy'de 2 aracın üzerine ağaç devirdi

Bakırköy'de apartmanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Bakırköy'de apartmanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar oluşurken ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

2 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Gül İbrişim Sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 2 aracın üzerine devrilen ağacı testere yardımı ile kesti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir otomobilde hasar oluştu.

Otomobilinde hasar oluşan Sinan Bakırel, "Lodostan dolayı aracın üzerine ağaç devrilmiş. Ağaç aracın bagajına doğru devrilmiş. Cam kırık, aracımda hasarlar var, göçükler var. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin, mala gelsin diyelim" şeklinde konuştu.

Şiddetli lodos Bakırköy'de 2 aracın üzerine ağaç devirdi

Şiddetli lodos Bakırköy'de 2 aracın üzerine ağaç devirdi

Şiddetli lodos Bakırköy'de 2 aracın üzerine ağaç devirdi

Şiddetli lodos Bakırköy'de 2 aracın üzerine ağaç devirdi

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