Şiddetli regl sancısına iyi gelenler ortaya çıktı. Kadınlara müjde

Regl döneminde kadınların yaşadığı adet sancısı, birçok kadının ortak sorunu olarak biliniyor. Bu sancı, kadından kadına değişiklik gösterir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şiddetli regl sancısına iyi gelenler ortaya çıktı. Kadınlara müjde

Bazı kadınlar bu dönemi daha kolay geçirirken, bazı kadınlar ise günlerce ağrı çeker. Regl dönemi, kadınların doğal fizyolojik sürecidir. Ancak adet sancıları, günlük hayatı olumsuz etkiler. Bu sancılar, kadınlarda hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olabilir.

Peki, adet sancısını hafifletmek için neler yapılabilir, evde uygulanabilecek doğal çözümler var mıdır

ADET SANCISINI AZALTAN DOĞAL YÖNTEMLER

-Sigara, alkol ve kafein gibi maddelerden uzak durmak

-Karın bölgesini dizlere doğru çekerek yatma

-Papatya, rezene, nane gibi bitki çayları içmek

-Kasık bölgesine sıcak su torbası veya ısıtıcı yastık koymak

-Bol bol su içmek ve dinlenmek

-Gaz yapıcı içecekler ve tuzlu gıdalardan kaçınmak

-Kasık bölgesine nazikçe masaj yapmak

-Yoga gibi bedeni gevşeten egzersizler yapmak

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