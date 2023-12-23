Şiddetli rüzgar, yolcu uçağını savurdu

Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgar, yolcu uçağını savurdu
İngiltere’nin Manchester Havalimanı’na inmek için alçalan yolcu uçağı, Pia Fırtınası nedeniyle savrulurken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

İngiltere’de etkili olan Pia Fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Manchester Havalimanı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle bir yolcu uçağı zor anlar yaşadı.

Havalimanı pistine inmek için alçalan Finnair firmasına ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulurken, ilk denemede başarılı olamadı ve pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Yeniden havalanan ve pistin etrafında dolaştıktan sonra tekrar inişe geçen yolcu uçağının savrulduğu görüntüler kameralara yansırken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

Son Haberler
İntihar etmek için ırmağa gidiyordu: Çamura saplanıp mahsur kaldı Yaşam
İntihar etmek için ırmağa gidiyordu: Çamura saplanıp mahsur kaldı
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Yaşam
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı Yaşam
Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı
Erem Şentürk'ten 'Noel Baba' çıkışı: Çocuk tecavüzcüsüdür, pedofilidir Gündem
Erem Şentürk'ten 'Noel Baba' çıkışı: Çocuk tecavüzcüsüdür, pedofilidir
AKP’li başkandan Erdoğan’a: Allah çocuklarımın ömründen alıp size versin Gündem
AKP’li başkandan Erdoğan’a: Allah çocuklarımın ömründen alıp size versin
Selin Sabit'in ‘Hafta Sonu’ farkı Yazarlar
Selin Sabit'in ‘Hafta Sonu’ farkı