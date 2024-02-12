Şiddetli rüzgara 15 metrelik ağaç bile dayanamadı. Kökünden söküldü bahçeye devrildi

Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgara 15 metrelik ağaç bile dayanamadı. Kökünden söküldü bahçeye devrildi
İzmir'in Çeşme ilçesinden etkili olan şiddetli rüzgar, 15 metrelik dev bir ağacı kökünden söktü. Ağaç evin bahçesinde devrildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan fırtınaya 15 metrelik dev ağaç bile dayanamadı. Ülkemizin ünlü tatil beldesi olan Çeşme ilçesinde, Alaçatı Çamlık Yol üzerinde bulunan 15 metrelik bir çam ağacı kökünden sökülerek devrildi.

Yol üzerindeki bir evin bahçesine devrilen ağaç, bahçe duvarları ve peyzajda maddi hasara yol açtı. Yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen evde ve bahçede kimsenin olmayışı facianın önüne geçti. Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla kaldırıldı.

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