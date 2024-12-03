Şiddetli yağış nedeniyle temas eden elektirik telleri bomba gibi patladı

Kaynak: İHA
Şiddetli yağış nedeniyle temas eden elektirik telleri bomba gibi patladı

Turuncu kod ile uyarılan ve yağışların etkisi altında olan Antalya'da bir mahallede şiddetli yağış yangına neden oluyordu. Yağış nedeniyle elektrik tellerinde yaşanan temasın ardından çıkan kıvılcımlar görenleri şaşkına uğrattı.

Turuncu kod ile uyardığı Antalya’da dün akşam yağış etkisini gösterdi. Bir mahallede yağış nedeniyle elektrik tellerinin teması yangına sebep oluyordu. Büyük bir gürültüyle yaşanan temas sonrası bazı araçların üzerine düşen kıvılcımlar bir vatandaş tarafından kaydedilirken ‘Bismillah’ sözleri yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve fırtınalı turuncu kod uyarısının ardından dün akşam Antalya’da yağış etkisini gösterdi. Kentin bazı bölümlerinde yağıştan dolayı su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar, plaj şemsiyelerinin altına sığındı.
"Bismillah" diyerek kayıt yaptı.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde ise yağış sırasında elektrik tellerinin birbirine teması sonrası korku yaşandı. Büyük bir gürültüyle ateşlerin çıktığı patlama sonrası elektrik kesintisi yaşanırken, o anları kaydeden bir vatandaşın ‘Bismillah’ sözleri yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

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